Заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде примет участие в XVI Международном музыкальном фестивале "Московский форум", сообщает Trend со ссылкой на сайт мероприятия, передает Day.Az.

Фестиваль пройдет 22-27 октября. Один из самых известных российских фестивалей современной музыки - "Московский форум" - перезапускается как музыкально-дискуссионная платформа. "Московский форум" позиционирует себя как рабочее пространство для современной музыки и серьезных эстетических диспутов. Непосредственно в концертных залах музыка будет перемежаться с полемикой композиторов, артистов и известных философов-теоретиков современного искусства.

Фестиваль пройдет при поддержке Австрийского культурного форума в Москве, Национального фонда поддержки правообладателей (Россия), Итальянского института культуры в Москве, Министерства культуры Азербайджана.

Сахиб Пашазаде родился в 1980 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанскую национальную консерваторию. Лауреат и победитель многих республиканских и международных конкурсов. Сахиб Пашазаде выступал в качестве солиста во многих странах мира - Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, США, Канаде, Японии, Бразилии, Аргентине и других.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!