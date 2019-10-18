В Стокгольме под эгидой Фонда поддержки Азербайджанской диаспоры в рамках проекта "Мост между Азербайджаном и Швецией" прошла презентация сборника CRY писательниц Гюнель Анаргызы и Лейлы Бегим, передает Day.Az в пресс-службе Baku Book Center.

В сборник на английском языке CRY вошли "Карабахские рассказы" писательницы Гюнель Анаргызы и поэма "Плач по Карабаху" поэтессы Лейлы Бегим. Основная цель данного проекта, который реализуется в различных странах мира с 2013 года, - донесение правды о Ходжалинском геноциде и армянской агрессии до мировой общественности.

Мероприятие открыла Ульрика Назимсон, рассказавшая шведской общественности об Азербайджане. Видеоматериалы и презентации наглядно продемонстрировали то, что Азербайджан является важным стратегическим партнером стран Европейского союза в областях торговли, экономики, поставок нефти и экспорта природного газа. Столица Азербайджана Баку, ставшая за последние годы одним их самых ярких центров межкультурного и межконфессионального диалога, была представлена и как уникальное место для туризма. Была отмечена важность и актуальность Карабахской темы, нашедшей отражение в сборнике CRY, в литературной форме донесение правды до мировой общественности.

Лейла Бегим отметила серьезность посыла этой книги, выраженного не только в содержании, но и в самом названии, а также в обложке с иллюстрацией французского художника Рене Винсент Балтзингера, сумевшего отобразить Ходжалинскую трагедию азербайджанского народа. Писательница Гюнель Анаргызы отметила, что с надеждой смотрит на то, что в будущем будет издано много других важных книг, Карабахская проблема найдет свое справедливое решение.

В мероприятии приняли участие представитель посольства Азербайджана в Швеции Вагиф Сеидбеков, представитель Фонда поддержки Азербайджанской диаспоры Хыдыр Кязимов, главный исполнительный директор и член правления Торговой палаты Швеции по России и странам СНГ Хейнс Шогрен и другие.

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники. Ходжалинский геноцид запомнится как одно из самых кровавых событий в истории не только азербайджанского народа, но и всего человечества. Военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджана, должны найти свою правовую оценку и виновные понести заслуженное наказание.

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