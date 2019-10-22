В актовом зале исторической ратуши в Вильнюсе состоялся торжественный концерт, посвященный 28-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана - Дню государственной независимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы вечера.

На открытии вечера посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев рассказал о славной истории страны в борьбе за независимость, отметив, что проведение вечера является очередным мостом культуры между дружескими странами и народами.

В исполнении всемирно известного Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста Азербайжана Ялчина Адигезалова прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Мориса Равеля, Белы Бартока и Марселя Гранжани. Солистом выступил выдающийся турецкий арфист Чагатай Ак Йол.

"Было замечательно услышать столько уникальных произведений азербайджанских композиторов, особенно шедевр Фикрета Амирова - симфонию "Памяти Низами". Мы рады успешному сотрудничеству с посольством Азербайджана, выдающимся азербайджанским дирижером Ялчином Адигезаловом и планируем дальнейшие концерты Литовского камерного оркестра и маэстро в Литве и других странах", - отметила генеральный директор Литовской национальной филармонии Литвы Рута Прусявичиене.

Уникальный турецкий музыкант, солист Турецкого Президентского симфонического оркестра Чагатай Ак Йол выступает в творческом тандеме с азербайджанским дирижером более 25 лет. "Ария в классическом стиле" Марселя Гранжани и "Интродукция и Аллегро" Мориса Равеля были восторженно встречены публикой. Концерт завершился исполнением "Румынских танцев" Белы Бартока и фрагментами из балета "Тропою грома" Гара Гараева.

Собравшиеся в зале представители правительства Литвы, депутаты Сейма, послы иностранных государств и известные деятели культуры стоя приветствовали музыкантов. Вечер, приуроченный также к 60-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности Ялчина Адигезалова, был организован посольством Азербайджана в Литве, Литовской национальной филармонией, при содействии посольства Турции в Литве и куратора Адели Эфенди.

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