https://news.day.az/culture/1173341.html В Центре Гейдара Алиева выступил известный пианист и композитор Руслан Агабабаев - ФОТО
В Центре Гейдара Алиева выступил известный пианист и композитор Руслан Агабабаев - ФОТО
В Центре Гейдара Алиева шестого ноября состоялся концерт известного пианиста и композитора Руслана Агабабаева, проживающего в США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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