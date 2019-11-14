В Бишкеке состоялся VII Форум молодого кино стран СНГ "Умут", который был посвящен 80-летию со дня рождения кыргызстанского актёра, художника, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова, передает Day.Az со ссылкой на кыргызстанские СМИ. В рамках программы Форума было продемонстрировано 32 короткометражных фильма. От Азербайджана было представлено две короткометражные кинокартины - "Стулья" ("Oturacaqlar") режиссера Орхана Агазаде и "Ублюдок" ("Yaramaz") - Даниэля Гулиева.

В программе международного конкурса фильм "Стулья" стал лауреатом форума в категории "Лучший фильм".

Сценаристом и режиссером фильма "Стулья" азербайджано-британского производства является Орхан Агазаде. Оператор-постановщик - Кэмерон Уорд, художник-постановщик, а также художник по костюмам - Лара Зейдан, композитор - Мамед Анса, продюсер - Мина Салими, сопродюсеры - Азер Гасанов и Руслан Агазаде.

Сюжет: Керим и Рена были влюблены, но вынужден были жениться на других людях. Они сохранили свои чувства, но их любовь теперь под запретом в обществе, в котором они живут. Только на холме жители деревни могут пользоваться мобильными телефонами - это зона доступа. Герои каждую неделю видят друг друга там, но совсем не могут проявлять свои чувства. Единственный секретный способ выразить свою любовь - это огни, вспыхивающие в темноте ночи. В ролях Зульфия Мамедова и Сейид Алиев.

Автор сценария и режиссер фильма "Ублюдок" азербайджано-британского производства - Даниэль Гулиев, оператор - Мики Монтойя, продюсеры - Лара Зейдан, Гурбан Бунятов, монтаж - Эмануел Бономи.

Сюжет: Натиг, 16-летний подросток, стыдится своей семьи,который пытается оторваться от жизни в маленькой деревне, и поэтому принимает решение присоединиться к военным...

В ролях - Тогрул Ахмедов, Зульфия Гурбанова.