21-го ноября в Международном центре мугама состоялся финал XI кинофестиваля "Азербайджанская семья", а также церемония проводимого в рамках кинофестиваля награждения участников фотоконкурса "Из жизни на фото", реализуемых при совместном сотрудничестве Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и Фонда народонаселения ООН.

Выступив со вступительной речью, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что комитет реализовывает проекты, направленные на укрепление института семьи, защиту прав женщин и детей. Х.Гусейнова сообщила, что кинофестиваль, который проводится 11 лет, является одним из успешных проектов. Семья является основой гражданского общества, первой социальной средой человека. Укрепление института семьи означает укрепление общества и государства. Благодаря главе нашего государства Ильхаму Алиеву и Первому Вице-президенту Мехрибан Алиевой успешно реализуется государственная семейная политика.

В своем выступлении Главный советник Представительства Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев выразил благодарность комитету за деятельность, направленную на сохранение института азербайджанской семьи. Он выразил удовлетворенность совместным с Комитетом сотрудничеством.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова выступив от имени членов жюри, отметила, что темы относительно семьи, затрагиваемые в рамках проекта, безграничны.

В конце мероприятия состоялось награждение победителей фестиваля и фотоконкурса по номинациям "Ən yaxşı bədii film", "Ən yaxşı sənədli film", "Ən yaxşı tələbə filmi", "Ən yaxşı sosial çarx", "Sosial şəbəkədə ən çox bəyənilən film", "Ən yaxşı fotoşəkil". Помимо основных номинаций награду получили фильмы, в которых были затронуты темы фестиваля, привлекшие внимание общественности.