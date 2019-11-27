7 декабря в Международном центре мугама состоится авторский концерт "Экология семи нот" пианиста-композитора, профессора Барселонской Академии Музыки им. Пабло Казальса, обладателя многих музыкальных наград Семена Сона, входящего в международный каталог 17 эксклюзивных пианистов мира.

Как сообщает Day.Az, за день до большого концерта, 6 декабря в 12:00, в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли Семен Сон даст мастер-класс, после чего в 14:00 в концертном зале БМА пианист выступит с программой "Новый Стиль в Классике", в рамках которой прозвучат: Л.В. Бетховен - соната №8 "Патетическая" в 3-х частях, Ф. Шопен - Мазурка Ля минор, Прелюдия Ми минор, П.И. Чайковский - из цикла "Времена года", "Осенняя песня", "Белые ночи", "Баркарола", Три фуги на темы джазовых стандартов, С. В. Рахманинов - Прелюдия До диез минор.

Н. Гасымова