В эфире французского телеканала Mezzo вновь будет представлена концертная программа в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста, лауреата международных конкурсов Мурада Гусейнова, сообщает Trend со ссылкой на телеканал, передает Day.Az.

Концертная программа под названием "Осенняя соната" будет показана 15 декабря в 13:45. Мурад Гусейнов является первым азербайджанским исполнителем, чье выступление представлено на Mezzo.

Напомним, что большое внимание общественности привлекло участие Мурада Гусейнова в передаче, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, ранее представленной на телеканала Mezzo. Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и известный российский скрипач Вадим Репин исполнили сонату и 24 прелюдии азербайджанского композитора. Данное выступление более 40 раз транслировалось на телеканале Mezzo, и было встречено поклонниками классической музыки с большим интересом. Концерт реализован при совместной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.