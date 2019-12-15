Международный детский музыкальный фестиваль "ЗИМА" - это яркое событие, которое объединяет юных талантливых артистов и предоставляет им шанс выступить на большой сцене.

В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся гала-концерт фестиваля "ЗИМА", сообщает Trend Life, передает Day.Az.

Перед концертом участники фестиваля прошли по красной дорожке, с удовольствием позируя телеоператорам и фотографам. К азербайджанским талантам на фестивале также присоединились юные зарубежные артисты - участники, финалисты международных конкурсов.

В беседе с корреспондентом Trend Life участники фестиваля "ЗИМА" признались, что их переполняет чувство радости за то, что они являются частью столь грандиозного и значимого музыкального проекта.

Нурлана Вейсова (Азербайджан): "Я люблю такие творческие мероприятия, как фестиваль "ЗИМА", поэтому подала заявку на участие, а получив положительный ответ, была несказанно счастлива. Процесс подготовки к гала-концерту проходил интересно, у нас было много репетиций и занятий по актёрскому мастерству, вокалу. Думаю, зрители останутся в восторге от концертной программы, потому что все участники очень старались и хорошо подготовились к выступлению. Мои одноклассники обрадовались узнав, что я стала участницей фестиваля, и сегодня большинство из них пришли меня поддержать".

Ержан Максим (Казахстан): "Очень люблю творчество Муслима Магомаева, его замечательный голос, и поэтому счастлив находиться на Родине этого легендарного исполнителя. В Баку познакомился с талантливыми ребятами, желаю всем удачи. Если меня пригласят выступить в Баку с концертом, приеду с большим удовольствием".

Лейла Ахундова (Азербайджан): "Про фестиваль "ЗИМА" узнала из ролика по телевизору, решила, почему бы не попробовать - послала заявку, ее приняли. Счастлива быть частью этого проекта, самое главное, что здесь я получила новые знания, новый опыт, подружилась с интересными людьми. У нас очень сплоченный коллектив, между нами абсолютно нет соперничества. Все участники дружат и всегда готовы оказать поддержку. Выбор песни, с которой я выступаю на фестивале, основывается как на моих музыкальных предпочтениях, так и на рекомендациях наших педагогов. Фестиваль, исполнительское искусство для меня новый опыт, думаю, в будущем продолжу развиваться в этом направлении".

Мария Магильная (Беларусь): "Счастлива находиться в Баку, выступать на фестивале "ЗИМА". Фестиваль организован замечательно. Когда получила приглашение поучаствовать в гала-концерте, очень обрадовалась, потому что раньше никогда не была в Баку. Азербайджан очень красивая страна, здесь живут доброжелательные и гостеприимные люди. Также отмечу, что успела попробовать и азербайджанскую национальную кухню, особенно мне понравилась пахлава. Я подружились со всеми участниками фестиваля. Мне кажется, что на проектах, которые не носят конкурсный характер можно найти больше друзей. Такой формат фестиваля очень полезен".

Варвара Кошевая (Украина): "Атмосфера на фестивале позитивная, много людей, со всеми можно пообщаться, найти новых друзей. Репетиции проходили хорошо, участники поддерживали друг друга, помогали. В Баку я приехала с бабушкой, мамой и сестрой. Здесь замечательные и отзывчивые люди, красивая архитектура, вкусная еда. Если поступят еще предложения выступать в Баку, то я обязательно приеду еще раз".

Зарифа Ильясова (Азербайджан): "Подготовка к фестивалю проходила увлекательно. Ощутила у себя прогресс в вокальном плане, мой голос стал сильнее и звучит лучше. Все педагоги нам помогали, давали профессиональные советы. Люблю музыку, из азербайджанских звезд слушаю Айгюн Кязымову, Ройю Айхан. И сегодня Айгюн Кязымова выступает с нами на одной сцене, я очень этому рада и счастлива".

Отметим, что "ЗИМА" - это не песенный и не вокальный конкурс, это - фестиваль, это праздник музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами.