Международный центр мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) провел вечер, посвященный народному артисту, ханенде Абульфату Алиеву (30.12. 1926 - 27.12.1990), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о жизненном пути и творчестве, особо отметив заслуги Абульфата Алиева в пропаганде азербайджанского мугамного искусства. Был представлен видеоматериал.

Абульфат Алиев занимает особое место среди выдающихся деятелей, которыми одарила нас древняя азербайджанская земля Карабаха, колыбель национальной культуры - Шуша. Его детство прошло на меджлисах, устраиваемых в местностях Джыдыр Дюзю и Базарбашы. Именно на этих меджлисах он впервые увидел и услышал неповторимое исполнение выдающихся ханенде Сеида Шушинского и Хана Шушинского. Опираясь на традиции Хана Шушинского, Сеида Шушинского, Мусы Шушинского, ханенде выработал свой оригинальный стиль исполнения мугамов и теснифов. Отличался голосом красивого тембра, необычайной ритмической чуткостью и мастерской игрой на гавале.

Абульфат Алиев был солистом Азербайджанской государственной филармонии и выступал с известными исполнителями своего времени. Помимо исполнения мугамов и народных песен, он прекрасно исполнял оперные арии. Он был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Ханенде мастерски исполнял партию Меджнуна в опере "Лейли и Меджнун", Керема - в "Асли и Керем", Гариба - в "Ашуг Гариб", Шах Исмаила - в "Шах Исмаил". В его репертуаре насчитывается более 400 сот народных и авторских песен, среди которых можно отметить "Dinə bilmədim", "Bu qala, daşlı qala", "Ay Pəri", "Endim bulaq başına", "Bülbüllər gəzər bağı", "Tel nazik", "Saçları burma", "Gəl-gəl", "Xal yanağında", "Qara gözlüm".

Выступившие на мероприятии народные артисты, знаменитые исполнители тара Вамиг Мамедалиев и Мохлят Муслимов рассказали о творчестве исполнителя и поделились своими воспоминаниями. На вечере в исполнении молодых ханенде прозвучали мугамы и народные песни. Гостям была представлена концертная программа исполнителей мугама и народных песен.

Цель проекта "Unudulmayanlar" - реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

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