Грандиозным завершением в честь 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане, в рамках которого прошли многочисленные мероприятия в стране и за рубежом, стал показ на сцене Дворца Гейдара Алиева вокально-хореографического спектакля на музыку "Пассион Насими" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей вечера были министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодёжи.

Спектакль, появление которого с большим интересом ожидала культурная общественность страны, создан на основе ставшего уже широко известным произведения Фирангиз Ализаде "Пассион Насими", удостоенного в этом году международной премии Фонда Ага Хана. Многим слушателям это яркое, драматическое сочинение композитора запомнилось по видеозаписи мировой премьеры в Амстердаме, прошедшей при полном аншлаге и с большим успехом в одном из самых престижных залов Европы - в Amsterdam Royal Consertgebouw, и которая неоднократно демонстрировалась в концертных залах Баку. Символично, что "Пассион Насими" уже записан на компакт-диск и широко продается в разных странах мира.

Новый спектакль, являющийся проектом Министерства культуры Азербайджана, был поставлен известным российским хореографом, профессором Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народным артистом России Эдвальдом Смирновым, помощником и ассистентом которого стал азербайджанский хореограф Джейхун Губадов. В осуществлении проекта приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, а также победители литературного конкурса чтецов "Поэзия Насими". Музыкальным руководителем и дирижером спектакля стал народный артист, профессор Фахраддин Керимов, хормейстером - художественный руководитель Азербайджанской государственной хоровой капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова, художник по костюмам и эскизам - Назим Юнусов.

В роли Насими выступил молодой солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Талех Яхъяев, которому удалось глубоко вникнуть в этот образ и передать все многообразие и экспрессивность вокальной партии его героя.

Многокрасочная, с богатым оркестровым колоритом и ярко-выразительной хоровой партией музыка Фирангиз Ализаде полностью захватила зрителей и не отпускала их до конца спектакля, кульминацией которого стала особо впечатляющая сцена казни поэта и заключительный апофеоз, отразивший все величие гениального поэта и мыслителя.

Зрители с благодарностью приняли этот впечатляющий спектакль, бурными аплодисментами приветствовали композитора и всех его участников.