Мурад Адыгезалзаде предоставил юным музыкантам возможность выступить с оркестром имени Гара Гараева - ФОТО

Проект "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") в очередной раз реализовал мечту юных талантливых азербайджанских музыкантов - они выступили на одной сцене в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением молодого и талантливого дирижёра Орхана Гашимова. Напомним, что дирижер - выпускник Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов.

"Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Благодаря инициативе директора Государственной академической филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде молодые дарования получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство. "К этому концерту мы готовимся уже давно, мы собрали партитуры талантливых молодых композиторов и подготовили особую программу", - подчеркнул Мурад Адыгезалзаде.

Вчера прозвучали произведения таких композиторов, как Ага Алиев, Вюгар Мамедзаде, Дениз Шарифова, Ниджат Ахмедзаде, Лала Ахмадова, Вафа Багирзаде, Арзу Аббасова.

Послушать юных талантов в этот вечер в филармонию пришли многочисленные гости, среди которых были известные деятели культуры и искусства, преподаватели, а также родные молодых музыкантов, их друзья и однокурсники.

Солировали в этот вечер лауреаты республиканских и международных конкурсов Озджан Джаббари (скрипка) и Незрин Бабаева (фортепиано). В исполнении Озджана Джаббари прозвучал "Концерт для скрипки с оркестром" Вольфганга Амадея Моцарта, а Незрин Бабаева представила вниманию слушателей сочинение "Прелюдия-скерцо" Адиля Бабирова.

Музыкальная программа в этот вечер поразила публику многообразием. Участники концерта играли на разных музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка, флейта, виолончель.

Молодые музыканты очень волновались, но, несмотря на это, великолепно отыграли программу. Им очень помогли и поддержали музыканты оркестра и дирижер Орхан Гашимов.

В заключение вечера выступили заслуженные артисты Азербайджана - виолончелист Алексей Мильтих и Эюб Алиев, исполнив произведение "Duo cello" Арзу Аббасовой.

Публика была в восторге от выступления всех участников программы и встречала каждый музыкальный номер бурными аплодисментами.

Отметим, что в концерте со вступительным словом выступила педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыковед Сара Мурадова.