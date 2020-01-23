В Центре Гейдара Алиева выступит пятикратная обладательница "Грэмми" Дайан Ривз

29 марта в Центре Гейдара Алиева состоится концерт легендарной джазовой певицы, пятикратной обладательницы "Грэмми" Дайан Ривз (Dianne Reeves), сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

За свою удивительную виртуозность, высокое мастерство импровизации и уникальный стиль исполнения джазовой музыки и R&B Дайан Ривз была удостоена пяти "Грэмми". Она - первая певица, получившая "Грэмми" за вышедшие подряд три альбома.

Дайан Ривз удостоена "Грэмми" и за саундтрек в фильме Джорджа Клуни "Good Night, And Good Luck" ("Доброй ночи и удачи"), завоевавшего шесть "Оскаров".

Ее последний альбом "Beautiful Life" также получил в 2015 году "Грэмми".

На протяжении своей карьеры Дайан Ривз сотрудничала с лучшими симфоническими оркестрами и джазовыми группами. Она выступала на одной сцене с трубачом, композитором Уинтоном Марсалисом и джазовым оркестром Центра Линкольна. Также Дайан Ривз записала выступление с Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, была солисткой Берлинского филармонического оркестра.

Ривз была первым художественным руководителем по джазу Лос-Анджелесской филармонии и первой вокалисткой, выступившей в знаменитом Walt Disney Concert Hall.

Дайан Ривз удостоена степени почетного доктора Berklee College of Music и Juilliard School.

В 2018 году Национальный фонд искусств США удостоил Дайан Ривз самой высокой награды для американских исполнителей джаза - "Jazz Master".

Билеты на концерт Дайан Ривз в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассе Центра, в пунктах продаж и на сайте iTicket.az.