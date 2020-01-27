В Баку ярко отметили 70-летие актрисы Алмаз Мустафаевой - ФОТО

На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку прошло торжественное мероприятие по случаю 70-летнего юбилея заслуженной артистки Азербайджана, известной актрисы театра и кино Алмаз Мустафаевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В начале гостям вечера было рассказано о творческом пути актрисы, были продемонстрированы фотографии, отражающие ее деятельность. Зал был полон зрителей, среди которых известные деятели культуры, близкие и коллеги Алмаз Мустафаевой, а также многочисленные ее поклонники, которые пришли поздравить любимую актрису.

Юбилей Алмаз Мустафаевой прошел ярко, зажигательно и интересно. Зрительской аудитории было предложено вспомнить самые известные образы, которые Алмаз Мустафаева воплотила на театральной сцене. Конечно, в этот вечер не могли не вспомнить и про работу актрисы в кино. Ведь с кино все и началось...

Первая роль Алмаз Мустафаевой в кино - это образ Сакины в культовой картине Алисаттара Атакишиева "Sehrli xalat" (Волшебный халат, 1964), который принес ей популярность. Тогда ей было всего 15 лет. Пройдя трехлетние курсы на киностудии "Азерфильм" у режиссера Джаннет Салимовой под руководством легендарного Адиля Искендерова, уже в 19 летнем возрасте стала работать помощником режиссера. В 1970 году была помощником режиссера в еще одном культовом фильме Тофига Тагизаде "Yeddi oğul istərəm..." (Семеро сыновей моих). С этого же года и по сей день работает в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Интересно, что первые девять лет на сцене театра она играла в основном роли мальчиков - это были образы: Баладжа ("Mənim mehriban balam" (Мой веселый мальчик), Рамо ("Əlvida, Hindistan" (Прощай, Индия)), Эльдар ("Sehrli yaylıq" (Волшебный платок)), Садиг ("Mənim nəğməkar bibim" (Моя певучая тетя)), Ахмед ("Tamahkar" (Ненасытный)). Этому способствовал миниатюрный рост актрисы и большой талант. Причем, 6-летнего мальчика в "Mənim mehriban balam" она сыграла в возрасте 23 лет, что вошло в историю театрального искусства. За свою творческую жизнь сыграла в более чем десяти фильмах, среди которых "Лев ушел из дома", "Джаваншир", "Улыбка актрисы" и около тридцати спектаклях. Дети актрисы также работают в сфере театрального искусства: Мустафа Мустафаев - художник, Турал Мустафаев - режиссер. Ее супруг Вагиф Мустафаев в свое время был единственным художником-модельером в Азербайджане в сфере театра и кино.

Зрители долго не отпускали со сцены актрису, дарили ей цветы и подарки, говорили теплые, искренние слова. А сама именинница озаряла всех своей душевной улыбкой и добротой.