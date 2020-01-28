https://news.day.az/culture/1197719.html Центр мугама реализует новый проект "Muğam... nəsillərdən nəsillərə"

Центр мугама реализует новый проект "Muğam... nəsillərdən nəsillərə"

Культура, 28 января 2020 11:23 177

Международный центр мугама приступает к реализации нового проекта под названием "Мугам... из поколения в поколение" (Muğam... nəsillərdən nəsillərə), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Первое мероприятие в рамках проекта будет представлено в 19.00 30 января. В этот день на сцене Международного центра мугама выступят заслуженный артист, известный ханенде Фируз Сахавет, заслуженный работник культуры, ашуг Адалят Делидаглы и молодой исполнитель мугама Малик Гасанов.

Цель проекта - поддержка юных талантов. Международный центр мугама в рамках проекта будет проводить интересные и разнообразные мероприятия, на которых будут представлены не только соло-концерты, но и программы, посвященные различным областям исполнительского искусства.

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