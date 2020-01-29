21 февраля в 19:00 в Международном центре мугама пройдет вечер памяти легендарной исполнительницы, оперной певицы, народной артистки Азербайджана Рубабы Мурадовой. Вечер реализуется в рамках одного из интересных проектов Центра мугама - проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые").

Азербайджанский слушатель всегда с безграничной любовью слушал изящный и грустный голос черноглазой певицы из Ардебиля. Рубаба Мурадова признана корифеем исполнительского искусства Азербайджана, а созданный ею образ Лейли в опере "Лейли и Меджнун" по сей день считается непревзойденным.

Выступающие на вечере расскажут о творческом пути и поделятся воспоминаниями о незабываемой Лейли азербайджанской сцены, а также в исполнении молодых ханенде прозвучат произведения из репертуара Рубабы Мурадовой.

Центр мугама продолжает реализацию масштабных проектов, таких как - "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"), "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), которые направлены на пропаганду мугамного искусства, азербайджанской национальной музыки и нематериального культурного наследия Азербайджана.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTiket.az, в центрах службы "Asan" и во всех кассах нашего города.