Day.Az представляет интервью с фотографом Эмилем Агаевым.

Мне было лет 13, когда я начал фотографировать. Дома была лаборатория, где я проявлял свои работы. Начинал с пленки и сейчас вернулся к ней снова.

Фотография всегда присутствовала в моей жизни, но основным источником дохода она стала лишь 15 лет назад. Я получил экономическое образование. Успел поработать в ресторанном бизнесе в Москве, а последним моим местом работы стала сеть фотосалонов. Я проработал там 3 года, прежде чем решил вернуться в Баку и стать профессиональным фотографом.

Конечно же, я боялся, что ничего не получится. Страх есть и сейчас, так как в этой работе нет стабильности. Но я знал на что иду, и нисколько не жалею.

Фотография для меня не просто заработок. Я начинал с творческой фотографии, и даже сегодня больше снимаю для себя.

В Азербайджане оценивают фотографа не так, как за рубежом. Здесь, чаще всего, в первую очередь обращают внимание на аппаратуру фотографа, на то, как он может преподнести свою работу. Качество почти всегда остается последним пунктом.

Прекрасным событием в жизни столичной фотографии стало открытие Бакинского дома фотографии. Там проходят выставки, конкурсы, обучающие программы. И меня радует, что Дом фотографии пользуется популярностью.

Я часто даю мастер-классы, и один из них скоро пройдет в Доме фотографии. Странно, что в Баку не высок интерес к мастер-классам по фотографии. Думаю, люди не понимают, что нет ничего лучше, чем реальное общение с профессионалом. Никакие видео-уроки этого не заменят.

Мобильные технологии очень сильно повлияли на профессиональную фотографию. Я знаю известных иностранных фотографов, которые обязательным условием ставят запрет на использование мобильных телефонов в момент их съемки. То есть, если фотограф снимает свадьбу, то никто из окружающих не может делать фото на телефон в этот момент. Мобильные технологии убивают ценность фотографии.

Не каждый, кто берет в руки аппарат, может считаться фотографом. Здесь есть правила композиции, тональной композиции, эмоциональная нагрузка и т.д. Есть правила фотографии, и именно на них и строится работа.

Я больше классик, чем современный фотограф. Люблю свадебные фото, потому что в свадьбе есть все: и портреты, и моменты, и эмоции. Просто нужно увидеть это все и суметь запечатлеть. Люблю уличные портреты, опять же незапланированные, для меня важна мимолетность. Этому же принципу я следую во время свадебных съемок. Люблю живые моменты.

Снимать на пленку - дорогое удовольствие. Когда ты работаешь с пленкой, ты ценишь каждый кадр. Уже нет возможности наснимать, а потом выбрать. Ты очень избирательно снимаешь. К тому же пропадает возможность посмотреть, что ты снял, и переснять. Ты начинаешь больше думать.

Чтобы быть успешным, нужно качественно выполнять свою работу. Продвигать себя можно в соцсетях, отлично работает "сарафанное радио". Можно найти клиентов в Инстаграме. Но важно качество работ, а не количество подписчиков. Коммерческий фотограф должен уметь грамотно представить себя, вести беседы с клиентом. Фотограф должен быть маркетологом на 35%. Остальные 65% - качество работы.

Когда я увидел работы мастеров фотографии, то был шокирован в хорошем смысле этого слова. Например, когда я познакомился с творчеством Картье Брессона, то после этого ходил с камерой, ловил мимолетные кадры в попытках повторить его успех. В какой-то период же я "заболел" этюдами. Снимал их год и даже попал на обложку журнала в Москве и на страницы журнала в Праге.

Фотографии нельзя научить, можно только направить. Это иное видение вещей. Это можно лишь развить, но никак не научиться этому.

Нигяр Гасымова