8 марта на сцене Международного центра мугама состоится концерт Рональда Бейкера. Американский трубач и певец выступит перед бакинской публикой и подарит зрителям незабываемый концерт инструментальных и вокальных импровизаций.

Ценители музыки отмечают невероятную энергетику трубача и его способность смешивать сложность джазовых композиций с естественной меланхолией блюза. Среди музыкальных влияний его квинтета, выпустившего 7 альбомов авторской музыки, которые вошли в список лучших альбомов современного джаза, произведения Хораса Сильвера, Клиффорда Брауна, Диззи Гилеспи и Нети Кинг Коула, чьи манеры он успешно смешивает с современными мотивами.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.