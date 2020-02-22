В Музейном центре в Баку состоялось мероприятие под названием "Xocalıda can qaldı" (Душа осталась в Ходжалы), посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при совместной организации Музея независимости Азербайджана и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ).

Заведующая отделом музейного дела и контроля культурных ценностей Азада Гусейнова в своем выступлении на мероприятии подчеркнула, что Ходжалинский геноцид - кровавая страница в истории человечества.

Было отмечено, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка была учинена немыслимая по жестокости кровавая резня против наших мирных соотечественников в Ходжалы. Сотни азербайджанцев были зверски убиты, ранены, взяты в плен, подвергнуты пыткам.

Народный артист Азербайджана, режиссер Вагиф Мустафаев отметил, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка этой кровавой трагедии. Сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится целенаправленная и последовательная работа по донесению до мирового сообщества правды об этой трагедии, о совершенных армянскими националистами преступлениях против азербайджанского народа.

Было подчеркнуто, что активная работа в этом направлении ведется в рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

На мероприятии также выступили пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, завкафедрой "Книговедение и экранная драматургия" АГУКИ, драматург, заслуженный деятель искусств Али Амирли, народный художник, профессор Ариф Азиз.

Затем состоялся показ документального фильма Вагифа Мустафаева "Dərdimi çəkirəm" (Страдаю), подготовленного в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

Далее участники мероприятия ознакомились с произведениями художников из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, проходящих обучение в Университете Гази в Анкаре. Произведения авторов, посвящены Ходжалинской трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.