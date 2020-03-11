Азербайджанский поэт стал голосом V Фестиваля буктрейлеров

Презентовано видео V Фестиваля буктрейлеров Азербайджана и назван голос проекта - член Союза писателей Азербайджана, киносценарист, народный поэт Рамиз Ровшан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом году наш фестиваль отмечает свое пятилетие и мы хотели, чтобы голосом проекта стала уважаемая личность и профессионал в сфере литературы, которым является всеми любимый поэт Рамиз Ровшан. Хотелось бы выразить Рамизу Ровшану признательность за поддержку Фестиваля буктрейлеров, это для нас большой подарок. Также хотелось бы выразить признательность секретарю Союза писателей Азербайджана Рашаду Меджиду за поддержку и возможность личного знакомства с Рамизом Ровшаном", - отметил учредитель и директор Фестиваля, киноактер и продюсер Руслан Сабирли.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана, международного центра мугама.

В проекте может принять участие каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанского писателя и зарегистрировав его на сайте www.booktrailer.az. Денежные призы за первое, второе и третье места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" - 1000 манатов.

Последний день приема работ - 1 апреля 2020 года.

Буктрейлер - это видеоролик или трейлер, нацеленный на продвижение книги среди читателей, который включает в себя ее самые яркие и узнаваемые моменты, визуализируя содержание книги.

Цель проекта - пропаганда чтения книг, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению, выявление талантливой творческой молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемому 23 апреля, и проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуй себя книгой!)

Более подробно на www.booktrailer.az, а также в соцсетях:

Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest,

Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest,

Youtube: https://www.youtube.com/BooktrailerFest.

По всем вопросам обращаться: festival2020@booktrailer.az.

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