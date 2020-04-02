Каждый должен строго соблюдать карантинный режим

Каждый из нас должен строго соблюдать карантинный режим. Следует быть предельно осторожными, ведь у нас есть родители, дети, близкие - поэтому мы не должны подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде.

"Лично я и все члены моей семьи сидят дома. Мы придерживаемся всех предписаний и рекомендаций, а если в крайних случаях выходим из дома в магазин, то обязательно надеваем медицинские маски и резиновые перчатки. Люди должны понять, что с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) шутить нельзя. Возможно, многие не осознают насколько это все серьезно и опасно. Поэтому, призываю всех сидеть дома, не нарушать режим самоизоляции", - отметила она.

Заслуженная артистка подчеркнула, что государство предприняло все необходимые меры по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции.

"Я благодарна нашему государству за пристальное внимание к этой ситуации и принятие всех необходимых мер. Считаю абсолютно правильным, что были закрыты все места массового скопления людей. Сейчас карантинный режим введен во всем мире, и мы не должны нарушать его. Несоблюдение правил самоизоляции может быть чревато серьезными последствиями", - добавила исполнительница.

Алекперзаде подчеркнула, что период карантинного режима - это возможность посвятить время членам своей семьи и общению с ними.

"Надо всегда находить положительные моменты в любой ситуации. Сегодня это возможность провести время дома с семьей, общаться, ведь порой нам не хватало на это времени. Жизнь - это экзамен, и мы должны достойно его пройти. Очень прошу, оставайтесь дома!", - сказала исполнительница.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.