Азербайджанские актеры в стихах призывают всех оставаться дома

Актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна представили видеопроект в рамках кампании #evdəqal (оставайся дома), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Актеры театра, не выходя из своих квартир, продекламировали стихотворение, призвав всех граждан Азербайджана оставаться дома. Автором стихов является народная артистка Азербайджана Александра Никушина. Монтаж видеопроекта - Олег Амирбеков.

В проекте приняли участие народные артисты Азербайджана Александра Никушина, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Фирдовси Атакишиев, актеры Теймур Рагимов, Олег Амирбеков, Ярослав Трифонов, Румия Агаева, Мария Дубовицкая, Хаджар Агаева, Егяна Гусейнли, Натаван Гаджиева, Фарида Нестеренко и Тамилла Абуталыбова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения на передвижение. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.