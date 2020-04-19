Администрация Филармонии подключилась к новому проекту минультуры Азербайджана "Мой дом – мое новое место работы"

Директора коллективов и администрация Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева подключились к новому проекту министерства культуры Азербайджана "Evim - yeni iş yerim" ("Мой дом - мое новое место работы"). Об этом сообщили Trend в филармонии, передает Day.Az.

Цель проекта "Evim - yeni iş yerim" - организация рабочего процесса в домашних условиях, поощрение внедрения методов дистанционного управления, а также пробуждение в обществе позитивного настроения в текущей ситуации. В рамках проекта, в первую очередь, управления и учреждения, находящиеся в подчинении министерства культуры Азербайджана в формате видеороликов, размещенных на странице ведомства в социальной сети Facebook под хештегом #evimyeniişyerim, продемонстрируют свои методы работы и достигнутые успехи в период карантинного режима.

Так в рамках проекта главный музыкальный редактор филармонии Фидан Гулиева, режиссер-постановщик и координатор проекта филармонии Gənclərə dəstək Айла Керимова-Закария, заслуженная артистка, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева, директор Государственного ансамбля танца Эльчин Гадимов, народный артист, художественный руководитель Государственного ансамбля танца Руфат Халилзаде, заслуженный работник культуры, директор Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова Эльчин Аббасов рассказали о деятельности своих коллективов в период карантинного режима.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.