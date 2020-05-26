Умер участник легендарной команды КВН "Парни из Баку"

26 мая в Беэр-Шеве был похоронен Михаил Носоновский - писатель-юморист, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку", ставшей чемпионами СССР в 1968 году. Ему было 87 лет, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Михаил Носоновский родился 27 ноября 1932 года. Его отец погиб на войне в 1941-м, он с матерью эвакуировался в Узбекистан, а в 1943-м они перебрались в Баку, где жили родственники матери. Окончил 160-ю бакинскую школу, затем Азербайджанский институт нефти и химии. Работал геофизиком и приборостроителем. Был капитаном команды КВН СКБ "Нефтехимприбор", ставшей первым чемпионом КВН Баку. В 1968-м в составе команды "Парни из Баку" (капитан Юлий Гусман) стал чемпионом Советского Союза. В финале чемпионате КВН СССР 1968 года выиграл в конкурсе "трепачей" у будущей телезвезды Леонида Якубовича. Писатель-юморист, публиковался в центральных и республиканских изданиях.

В 1991 году репатриировался в Израиль, жил в Беэр-Шеве. Публиковался в русскоязычных СМИ Израиля и США. Был членом литературного объединения "Среда обетованная".