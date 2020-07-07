Ичеришехер - это место, где в каждом камне оживает наше прошлое

Несколько дней назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными и консервационными работами, проведенными в Ичеришехер, а также приняли участие в открытии парковой зоны Комплекса Дворца Бакинских ханов и Подземной бани XVII века.

Подробнее рассказать об этих объектах, которые станут настоящим открытием для жителей и гостей Баку, Day.Az попросил директора Музейного центра "Ичеришехер", доктора философии в области искусствоведения, заслуженного работника культуры Амину Меликову.

Музейный Центр "Ичеришехер", созданный в 2018 году при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и объединяющий в себе такие исторические памятники и музеи, как Комплекс Дворца Ширваншахов (XII-XV вв.), Девичья Башня, Бекская мечеть, Ханега "Сыратаглы", первый в республике Бакинский дом фотографии, а также Государственный историко-этнографический заповедник "Гала", пополнился новой экспозицией - уникальным объектом архитектурно-исторического наследия - Подземной Баней XVII века, обнаруженной в 2016 году в результате археологических раскопок возле ворот "Гоша Гала".

В 2018-2019 годах памятник был очищен от слоя земли, там были проведены работы по укреплению, реставрации и консервации с привлечением известной австрийской компании Atelier Erich Pummer GmbH. Стоит отметить, что купола бани были восстановлены на основе того же материала с использованием тех же камней, которые были найдены на этой территории. Использование этих материалов было обусловлено необходимостью защиты внутреннего помещения от атмосферных осадков и солнечного света.

Территория, где располагался Дом Бакинских ханов, начала застраиваться с 50-х годов XVIII века, однако баня относится к более раннему периоду - XVII веку. До 1806 года она использовалась по назначению, а после присоединения Бакинского ханства к Российской империи в 1806 году, купола бани были снесены, а образованные щели заполнены землей. Над памятником было возведено здание комендатуры.

Как и все восточные бани, часть этой бани была построена под землей. Своей конструкцией и архитектурой она напоминает остальные бани Абшеронского полуострова, относящиеся к XII - XIX векам.

Мы предполагаем, что упоминания об этой бане были еще в средние века. Известный турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Баку в 1646 г., написал в своей книге "Сяйахятнамя", оригинал которой хранится в Стамбуле в музее "Топкапы", что "находящийся на берегу Каспийского моря большой рабат представляет благоустроенный город, имеющий до тысячи домов, сады, мечети, постоялые дворы, бани, крытый рынок и базар. Есть несколько крупных бань, и одна из низ - Подземная баня, находящаяся у крепостных ворот, является баней с самой приятной водой". Вполне возможно, что именно об этой бане говорил Челеби.

Надо сказать, что баня в мусульманских восточных странах всегда была местом культовым. Банная культура сохранила в себе древнейшие традиции азербайджанского народа.

Хамамов было, не меньше, чем мечетей. В Старом городе в каждом квартале была своя баня. Они часто называлась по имени людей, которые их построили или управляли ими. Баня всегда была очень прибыльным бизнесом. На сегодняшний день на территории Ичеришехер находятся 6 бань: Баня Ага Микаила, Баня Ага Зейнала, Баня Гасымбека, Баня Гаджи Бану, "Шах хамам", Подземная баня. Наличие большого количества бань не удивительно: мечеть служит для очищения души, а баня - для очищения тела, что не менее важно. Даже в хадисах сказано: "Чистота - это половина веры".

Кроме места очищения, баня была и местом встреч, культурным центром, своеобразным клубом социального общения. Мужчины заключали там сделки, встречались с друзьями.

Особой темой является женщины и баня. В женский день на двери бани вывешивалась красная фите, и мужчины знали, что сегодня женский день - "зенан хамамы". Для женщин это было место социального общения, и именно там они встречались помимо свадеб и поминок. Это было место, где они могли видеться, общаться, делиться секретами, курить кальян, обсуждать последние новости в городе, новинки моды, кулинарные рецепты, косметологические хитрости, подбирать невест для своих сыновей, и, конечно же, хвастаться новыми платьями и яркими келагаи, показывать свои украшения. Для этого существовали специальные хамамные сундуки, в которых они приносили свое богатство. Это было сродни выходу в свет.

В Баку бани завоевали огромную популярность еще и потому, что в условиях столь жаркого климата просто невозможно обойтись без регулярного очищения тела. Кроме того, баня служила не только для лечения, но и для профилактики многих заболеваний, ведь среда хамама с влажным паром и невысокой температурой является идеальной - с точки зрения лечебного и косметического воздействия на человеческий организм.

Тематика банной культуры была затронута во многих произведениях искусства восточных художников. К примеру, легендарный Кемаль-ад-Дин Бехзад изобразил халифа Гаруна аль Рашида в бане в своей миниатюре к иллюстрации "Хамса" Низами.

Невозможно не отметить основоположника сатирической графики Азербайджана Азима Азимзаде. С удивительной точностью он изобразил настроение в женской бане 30-ых годов прошлого столетия в своей работе, хранящейся в коллекции Национального музея искусств.

Особого внимания заслуживает серия Алекпера Рзакулиева "Типажи Старого Баку", где так же отображена тематика бани.

Один из основоположников современного искусства фотографии на Кавказе, известный этнограф, фотограф и коллекционер Д. Ермаков посвятил азербайджанским банщикам целую серию фотографий.

Жемчужиной азербайджанского кинематографа является кинофильм "О олмасын бу олсун", в котором присутствует очень яркая сцена в бане, сопровожденная музыкой бессмертного Узеира Гаджибейли. Подробное описание женской бани можно проследить в повести Максуда Ибрагимбекова "И не было лучше брата" и во многих других литературных произведениях Азербайджана. Жестокий эпизод в бане, где женщины избили до смерти мокрой хитой подругу, описывает в одном из своих произведений азербайджанская писательница Азиза Джафарзаде.

Но вернемся к недавно обнаруженной Подземной бане. Внутри ее помещение членились на 6 отделений: раздевальное помещение или приемная, дехлиз, общая купальня с бассейном, комнаты-"хелвети" для одиночного купания, комната очищения, котельная. В раздевальне полы застилали циновками и затем коврами, где посетители оставляли свою одежду. Именно в этой части бани люди собирались для беседы и отдыха после купания. Раздевальный зал и зал для мытья примыкают друг к другу, их соединяет проход - дехлиз, здесь же имеются небольшие помещения, где банщик-джумадар вытирал клиента, ополаскивал ноги, натирал благовониями и одевал. К купальному помещению примыкают водоемы с холодной и горячей водой - хазна, угловые помещения, иначе "укромные", служили для индивидуального купания и процедур (массаж, окраска волос хной и др.). Под бассейном с горячей водой устраивалась топочная камера - кюльхан. Когда начинали топить, вода в котле нагревалась и кюльханчи, добавляя холодную воду, регулировал расход воды. Чан для воды наполнялся из овдана - водохранилища с помощью определенных приспособлений - манджаллах, и здесь же находился самый большой овдан Старого города. Отопление купального отделения происходило с помощью жаровых каналов под полом помещения. Необходимо отметить, что под полом и в стенах создана сложная система из керамических труб.

Из сложившихся обрядов и традиций можно сделать вывод, что зодчие XVII-XIX веков умели создавать сооружения, отвечающие требованиям эпохи. Большое количество бань в городе и соблюдение банных церемоний еще раз подтверждает уважение к традициям прошлого, говорит о высоком уровне культуры в средневековом городе.

Подземная баня XVII века входит в Комплекс Дворца Бакинских ханов. Бакинский ханский дворец, памятник архитектуры XVIII века, расположен в Ичеришехер слева от Гоша Гала (Парных Ворот). После смерти Надир шаха Афшара в 1747 году, его войска покинули пределы Баку, и представитель Бакинской знати Мирза Мухаммед хан (1747-1768) объявил себя независимым Бакинским ханом, присоединив к ханству еще 39 Абшеронских деревень.

Комплекс Дворца Бакинских ханов, сооруженный в 1750 году Мирза Мухаммед ханом, являлся резиденцией для всех последующих правителей. С 1806 года, после присоединения Бакинского ханства к Российской Империи, часть комплекса была использована в качестве военной комендатуры, другая же часть использовалась в качестве жилого помещения местным населением.

С сентября 2018 года на территории Комплекса были начаты консервационные и реставрационные работы. Комплекс считается самым ценным наследием периода ханства и отражает исторические и культурно-бытовые традиции позднего средневековья. Именно эти факторы, связанные с Комплексом, оказали значительное влияние на начало создания нового музея, в котором будет представлена история древнего Баку в современной, динамичной и цифровой форме.

Сейчас идет процесс создания новой музейной экспозиции Дворца Бакинских ханов, концепт которого был разработан Бельгийской компанией Alfavision, являющейся ведущей компанией в Европе в сфере организации музеев. Открытие музея планируется в следующем году.

В музее будут использованы аудиогиды, тематические комнаты, полнометражный исторический фильм и виртуальная реальность. Музей "Дворец Бакинских ханов" - это бесценный исторический опыт, посетители будут иметь возможность путешествовать по истории Баку, начиная с XV века. Считаю, что и баня XVII века, и Комплекс Дворца Бакинских ханов являются уникальными памятниками истории нашего города и нашего народа.

Ичеришехер - это место где в каждом камне оживает наше прошлое. Мы должны знать, лелеять и пропагандировать нашу историю для того, чтобы уверенно смотреть в будущее.

Лейла Таривердиева