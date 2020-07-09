Азербайджан примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум будет посвящен теме "Культура цивилизации - цивилизация культуры".
Как передает Day.Az, в этом году гостями форума станут Азербайджан и Франция. Специальным гостем будет Германия.
Форум пройдет 12-14 ноября. В пресс-службе форума отметили, что в условиях пандемии, которая подвергла серьезному испытанию привычные модели социального взаимодействия, культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку.
Как ожидается, в работе форума примут участие деятели культуры, представители академического сообщества и бизнеса, лидеры культурной политики.
Организаторами мероприятия выступают правительство России, Министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга.
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