https://news.day.az/culture/1259694.html "Небо без границ" – радиопьеса Гюнель Анаргызы - ВИДЕО
"Небо без границ" – радиопьеса Гюнель Анаргызы - ВИДЕО
В социальной сети представлен проект руководителя Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательницы Гюнель Анаргызы (Рзаева) - радиопьеса "Sərhədsiz səma" (Небо без границ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что "Sərhədsiz səma" - это первая радиопьеса Гюнель Анаргызы. Она была создана около двух недель назад.
"Sərhədsiz səma" - это воспоминания Азера о Карабахской войне, его "диалог сквозь время" с сослуживцем, ставшим шехидом.
Пьесу озвучивали известные актеры Кямран Агабалаев и Хазар Сулейманлы. Звукорежиссеры - Теймур Абдуллаев и Пярвиз Исагов (ProMete).
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