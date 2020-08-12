В Баку отметили 175-летие Абая Кунанбаева

10 августа 2020 года, в день рождения основоположника казахской письменной литературы, выдающегося поэта всего тюркского мира, мыслителя, общественного деятеля, переводчика, композитора Абая Кунанбаева, в Баку, на улице, носящей имя поэта, состоялось открытие мемориальной доски Кунанбаева, сообщили Day.Az в пресс-службе Международного фонда тюркской культуры и наследия.

В мероприятии приняли участие руководители международных и общественных организаций, дипломаты, представители научной и творческой интеллигенции.

В своем выступлении посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов выразил признательность руководству Азербайджана за присвоение имени Абая Кунанбаева одной из улиц города Баку.

Было отмечено, что старт юбилейному году дан Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым его статьей "Абай и Казахстан в ХХI веке", а также соответствующим указом о праздновании 175-летнего юбилея великого казахского поэта и просветителя.

В качестве почётного гостя в мероприятии приняла участие президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, которая в своем выступлении отметила, что несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с пандемией, проведение 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева является знаменательным событием, вновь сплотившим весь тюркский мир.

Эфендиева дала высокую оценку многогранной деятельности поэта. "Личность Абая, то огромнейшее наследие, которое он нам оставил, те произведения, через которые прошли многие поколения Казахстана, внесли неоценимый вклад в национальное самосознание казахского народа, а также оказали большое влияние и на народы всего тюркского мира. Сегодня с большим удовлетворением приветствую открытие памятной доски Абаю Кунанбаеву. Это олицетворение дружбы казахского и азербайджанского народов", - сказала она.

Президент Фонда подчеркнула, что основа братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, имеющих глубокие корни и традиции, в современный период истории была заложена Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и в настоящее время эта политика успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Гюнай Эфендиева также обратила внимание на важность миссии Международного фонда тюркской культуры и наследия, заключающейся в изучении, сохранении, продвижении, пропаганде неисчерпаемого по своему разнообразию и богатству тюркского культурного наследия, бережном отношении к великому духовному наследию наших предков, приобщении и ознакомлении мирового сообщества с культурными ценностями тюркского мира.

Церемония открытия завершилась песней "Jelsiz tünde jarık ay" на музыку и слова Абая Кунанбаева.