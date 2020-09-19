В Азербайджане пройдет фестиваль, посвященный Узеиру Гаджибейли

C 19 по 30 сентября на телеканале Mədəniyyət ("Культура") пройдет телефестиваль, посвященный 135-летию со дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что с 2009 года в Азербайджане проводится Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Его открытие приурочено ко Дню национальной музыки, который ежегодно отмечается 18 сентября, и дню рождения Узеира Гаджибейли. Однако в текущем году из-за пандемии коронавируса и установленного в связи с этим режима карантина фестиваль не состоялся.

Ввиду этого министерство культуры Азербайджана и телеканал Mədəniyyət реализуют совместный проект - телефестиваль, в программе которого будут продемонстрированы концертные номера фестивалей прошлых лет.

Отметим, что в Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли принимали участие ведущие музыканты и коллективы из разных стран мира.