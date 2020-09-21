Награждены победители конкурса "Моя Родина"

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялось награждение победителей фотоконкурса "Bu, mənim Vətənimdir!" ("Это моя Родина!").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие прошло в соответствии с правилами карантинного режима, количество участников не превышало 10 человек.

Конкурс проходил по следующим номинациям: "Мой край" - победитель Ильхам Мустафаев; "Мой город" - победитель Этибар Джафаров; "Обычаи и традиции" - победитель Фаргана Гасымлы; "Природа Азербайджана" - победитель Махир Рустамли; "Море" - победитель Араз Адилоглу; "Горы" - победитель Замин Джафаров; "Вид сверху" - в данной категории победитель не выявлен.

Фотоработы, вошедшие в первую пятерку в каждой категории конкурса, будут опубликованы в журналах "IRS" и "Azerbaijan Airlines", а также в книгах серии "Irs-Heritage-Наследие" издательского дома "IRS Publishing House".

В состав жюри вошли: вице-президент Международной гильдии профессиональных фотографов России Сергей Киврин (председатель жюри), главный редактор журналов "IRS" и "Azerbaijan Airlines" Муса Марджанлы, шеф-редактор дубайского издательства "IRS Publishing House" Андрей Васильев и дизайн-директор журнала "Azerbaijan Airlines" Елена Чирикова.

Конкурс проводился при организации Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) и журнала IRS.