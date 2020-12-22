https://news.day.az/culture/1300511.html Народный артист Азербайджана скончался от коронавируса - ФОТО
Народный артист Азербайджана скончался от коронавируса - ФОТО
Народный артист Азербайджана Сабир Алиев скончался от коронавируса.
Об этом сообщил продюсер Санан Сардароглу, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Напомним, что 72-летний ханенде попал в больницу с диагнозом Covid-19, его состояние было тяжелым. Артист лежал в реанимации.
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