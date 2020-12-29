Новая версия "Vətən yaxşıdır" - виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде

Международный центра мугама в посвящении шехидам представил новую версию песни "Vətən yaxşıdır" - "Xudayar təsnifi", сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Напомним, что прекрасный голос 22-летнего прапорщика азербайджанской армии, шехида Худаяра Юсифзаде покорил всех пользователей социальных сетей, где стало очень популярным видео, на котором он вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır".

В ходе проекта солисты Международного центра мугама - молодые ханенде Кямиля Набиева, Алмаханым Ахмедли и Илькин Ахмедов в виртуальном дуэте с шехидом Худаяром Юсифзаде исполнили тесниф, который был дополнен новыми строками.

Ханенде исполнили композицию в музыкальном сопровождении Рашада Ибрагимова (тар), Джейхуна Мурадова (кеманча) и Амиля Мустафаев (нагара).

Музыка теснифа "Vətən yaxşıdır" написана Алибабой Мамедовым на слова Алиаги Вахида. С благословения Алибабы Мамедова тесниф был назван "Xudayar təsnifi". Новые строки к теснифу для проекта Международного центра мугама написал поэт, профессор Вугар Ахмед.

Отметим, что новая версия теснифа впервые прозвучит на радиоволнах, и будет представлена в социальных сетях в канун Дня солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря.

В начале нового года телестудия Международного центра мугама представит общественности также видеоролик исполнения.

Центр мугама посвящает данный проект в лице талантливого Худаяра Юсифзаде светлой памяти всех шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца - одного из известных в городе исполнителей на гармони. Худаяр окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Он принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении, за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.