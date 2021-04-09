Заслуженный артист Азербайджана в эпицентре российской пандемии

С 28 апреля на российских онлайн-сервисах будет представлена премьера остросюжетной драмы "Закрытый сезон" с участием ведущего актера Театра на Таганке, заслуженного артиста Азербайджана и России Тимура Бадалбейли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот фильм назвали "пророческим", так как сериал снимали осенью 2019 года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Создатели этого проекта буквально предугадали начавшуюся пандемию COVID-19. Режиссер - Дарья Полторацкая.

Действие сериала происходит в небольшом южном городке на берегу моря, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди. Размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих внезапно прерывается из-за происходящих трагических событий. Врачи не в силах установить причину, поэтому вызывают из Москвы опытного эпидемиолога. Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения из эпицентра. Для этого врач требует закрыть весь курорт на карантин, с чем не согласно население и самый влиятельный человек города. На фоне разворачивающихся событий - истории любви, коррупция, криминал, меркантильные интересы граждан...

"Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь, и это реализуется. Любая эпидемия - это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни", - отметила автор сценария Алена Званцова.

В ролях - Кирилл Гребенщиков, Петр Баранчеев, Дарья Урсуляк, Нелли Уварова, Зураб Миминошвили, Максим Битюков, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук и другие.