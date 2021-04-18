https://news.day.az/culture/1335055.html Состоялись похороны народного артиста Эльдара Гулиева
Состоялись похороны народного артиста Эльдара Гулиева
18 апреля состоялись похороны народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера и сценариста Эльдара Гулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии со своим завещанием народный артист был похоронен на кладбище "Волчьи ворота" рядом с супругой.
Отметим, что Э.Гулиев скончался 16 апреля после длительной болезни.
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