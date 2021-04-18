Состоялись похороны народного артиста Эльдара Гулиева

18 апреля состоялись похороны народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера и сценариста Эльдара Гулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии со своим завещанием народный артист был похоронен на кладбище "Волчьи ворота" рядом с супругой.

Отметим, что Э.Гулиев скончался 16 апреля после длительной болезни.