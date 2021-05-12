Режиссер азербайджано-российского фильма признана лучшей в Азии

Призом за лучшую режиссуру в категории "Азиатское кино" XIX Международного кинофестиваля в Дакке (Бангладеш) отмечена Ксения Лагутина за фильм "Фарида" совместного производства России и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend руководитель киностудии Narimanfilm, заслуженный работник культуры Нариман Мамедов.

"В течение восьми дней было показано 226 фильмов из 73 стран. В трёх номинациях победа досталась представителям российской кинематографической школы. Среди победителей - картина Айнура Аскарова "Отряд Таганок" в номинации "Детский фильм" и Евдокии Москвиной "Запрещённые дети" в номинации "Документальный фильм". Из-за эпидемии коронавируса многие не смогли приехать в Бангладеш. Награды призёров были вручены директору Российского центра науки и культуры в Дакке М.Э. Доброхотову", - отметил Нариман Мамедов.

Фильм "Фарида" снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге. Продолжительность фильма - 70 минут. Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму - Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. В картине также снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке со слуховыми проблемами из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не имеет ни малейшего представления, где он сейчас. Большой город сводит Фариду с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Напомним, что кинолента была ранее отмечена в номинации "Лучший режиссёр" IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, наградой за "Лучшую женскую роль" и третьим местом на IХ Московском кинофестивале "Будем жить".