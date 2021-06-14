В Агсу проходят съемки фильма "Tərəkəmə qadın"

В селе Гегели Агсуинского района Азербайджана проходят съемки фильма "Tərəkəmə qadın" ("Женщина-кочевница"), посвященного особой этнической группе - терекеме, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного объединения в помощь изучению культурного наследия Miras.

Главной героиней фильма является 76-летняя Абида Муршудова, которая, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему занимается скотоводством, выпасом на летних и зимних пастбищах буйволов и баранов, ведет жизнь настоящего кочевника. Эта сильная и смелая женщина неоднократно попадала в тяжелые ситуации, даже противостояла волкам. Особо отметим, что Абида Муршудова - мать 12 детей и награждена медалью "Мать-героиня", у нее 40 внуков и 30 правнуков. В селе ее называют доброй и отзывчивой супербабушкой, которая всегда придет на помощь. Еще одним героем картины является ее сын Джумшуд Муршудов.

В документальном фильме также раскрываются красота родного края, обычаи, традиции, фольклор и верования, интеграция с современным миром.

Главная цель проекта, который будет представлен на международных кинофестивалях - продемонстрировать культурное и этническое разнообразие Азербайджана на примере особой этнической группы терекеме, проживающей в селе Гегели.

Терекеме - азербайджанские кочевые племена, занимавшиеся отгонным скотоводством. В настоящее время терекеме живут в центральных и южных районах Азербайджана, а также в России (Дагестан) и Турции.

Фильм снимается по инициативе Miras и при поддержке Фонда пропаганды нравственных ценностей. Режиссер и продюсер - Нихад Иса, автор сценария - Арзу Солтан, консультант - доктор философии по истории Фариз Халили.