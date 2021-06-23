В Баку состоится концерт в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək"

25 июня Азербайджанская государственная академическая филармонии имени Муслима Магомаева представит итоговый онлайн-концерт "Летние каникулы" проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), сообщили Day.Az в филармонии.

Онлайн-концерт будет представлен зрительской аудитории в 18.00 на страницах филармонии в социальных сетях. Концерт обещает быть ярким и запомниться интересными номерами. По традиции проект вновь откроет широкой аудитории новые имена, предоставив возможность юным талантам проявить свои способности.

Напомним, что основной задачей проекта "Gənclərə dəstək" является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az