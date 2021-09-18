Шедевры азербайджанской вышивки: серия из Гянджи

Азербайджанский народ на протяжении своей многовековой истории создал богатую и самобытную культуру, одной из высокоразвитых отраслей которой является декоративно-прикладное искусство, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В данном случае речь идет о вышивании. Работы отличались гармонией цвета, высоким художественным мастерством и национальной самобытностью.

Широкое производство в Азербайджане различных бумажных, шерстяных и шелковых тканей из местного сырья и использование их в быту для вышивания, а также большой спрос на них и Азербайджане и далеко за его пределами способствовали распространению и совершенствованию искусства вышивания.

В данном материале - образцы различных вышивок из Гянджи.

ГАЛЕРЕЯ:

Покрывало на лицо. Фрагмент. Гянджа. XVIII в.Покрывало на лицо. Фрагмент. Гянджа. Начало XIX в.Покрывало на лицо. Гянджа. Начало XIX в.Покрывало на лицо. Гянджа. Начало XIX в.Занавес. Гянджа. XIX в.Занавес. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Занавес. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Занавес. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Занавес. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Молитвенный коврик. Гянджа. XIX в.Молитвенный коврик. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Кобура. Гянджа. Конец XIX в.Полотенце на зеркало. Фрагмент. Гянджа. XIX в.Полотенце на зеркало. Фрагмент. Гянджа. Середина XIX в.Опахало. Гянджа, Шуша. XIX в.Палочки для вдевания шнурков в белье. Шуша, Гянджа, Шемаха. XIX в.Попона. Гянджа. Начало XX в.

По материалам Музея истории Азербайджана