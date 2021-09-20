В Баку показали документальный фильм, посвященный Рафиге Ахундовой

На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся показ документального фильма "Balet, ömrüm mənim" ("Балет, моя жизнь"), сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Показ фильма посвящен 90-летию видного балетмейстера, народной артистки Азербайджана Рафиги Ахундовой.

Режиссером фильма, снятого киностудией "Dublyaj", является Гюляр Токгез, автор сценария - музыковед Рахиля Аббасова, оператор - Эмин Гусейнов, режиссер монтажа - Этибар Гасанов, продюсеры - Гафар Меджидов и Айсель Раджабли.

На мероприятии Рахиля Аббасова рассказала об идее создания фильма и о том, как проходил съемочный процесс.

Кинолента "Balet, ömrüm mənim" рассказывает о жизни и творческом пути двух выдающихся личностей, мастеров балетного искусства, народных артистов Азербайджана - Рафиги Ахундовой и Магсуда Мамедова, заложивших основы современных традиций азербайджанского балета. Фильм повествует об их ярких творческих успехах и достижениях, интересных встречах и знакомствах, творческом становлении и сотрудничестве с великими представителями культуры и искусства.

На мероприятии были продемонстрированы фрагменты из балетов "Семь красавиц", "Тропою грома", "Легенда о любви", "Бабек", "Каспийская баллада" и других.

В фильме представлены интервью известных деятелей культуры и искусства, коллег Рафиги Ахундовой и Магсуда Мамедова.

Отметим, что показ фильма состоялся в рамках проходящего в Азербайджане Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.