В Баку презентована книга "Антология азербайджанского оперного искусства"

В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов во Дворце Гейдара Алиева прошла презентация книги "Антология азербайджанского оперного искусства", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Автором издания является заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

Рассказывая о работе над изданием, Бабаева подчеркнула, что антология издана на английском языке. Было отмечено, что в отличие от первого тома антологии, посвященной женским голосам, новое издание ориентировано на мужские голоса.

Книга включает в себя ценные материалы для изучения и исследования вокального искусства.

На мероприятии также была представлена концертная программа с участием заслуженного артиста Алиахмеда Ибрагимова, вокалистов Талеха Яхъяева, Рзы Хосровзаде, Урфана Джафарова. Вокалисты продемонстрировали силу и красоту тембра своего голоса.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

На фестивале произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

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