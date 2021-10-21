В Национальном музее ковра прошла церемония открытия выставки "Камиль Алиев: художник и время"

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась церемония открытия выставки "Камиль Алиев: художник и время", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция, организованная министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, приурочена к 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Истиглал", выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества Камиля Алиева.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в своем выступлении отметила, что выдающийся художник Камиль Алиев всю свою жизнь посвятил развитию традиций коврового искусства, которые занимают исключительное место в жизни азербайджанского народа.

Было подчеркнуто, что ковры, созданные художником, являются жемчужинами золотого фонда нашей культуры. За свою творческую деятельность Камиль Алиев создал десятки ковров - галерею портретов известных политических, общественных деятелей, представителей культуры искусства Азербайджана и других стран. Также Камиль Алиев является автором многочисленных орнаментальных композиций, на создание которых его вдохновили образцы классического коврового искусства.

Ширин Меликова заявила, что музей ковра совместно с министерством культуры Азербайджана реализует серию мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Камиля Алиева.

"Сегодня в нашем музее стартовала международная конференция "Художник и ковер: сегодня и завтра", приуроченная к 100-летию Камиля Алиева. Двухдневная конференция проводится в гибридном формате (прямое и онлайн-участие), в ней участвуют около 40 специалистов из разных стран мира", - сказала она.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем выступлении рассказал о вкладе народного художника в дело сохранения и развития традиций азербайджанского ковроткачества.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября 2021 года подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Камиля Алиева.

Министр культуры подчеркнул, что творческая деятельность выдающегося художника всегда высоко ценилось государством.

Анар Керимов заявил, что наша задача - сохранять творческое наследие народного художника и передавать его последующим поколениям.

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса, профессор Рафаэль Гусейнов, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Фархад Халилов, народный художник Эльдар Микаилзаде и другие рассказали о творческой деятельности Камиля Алиева, о созданных им коврах, а также поделились воспоминаниями о Мастере.

Дочь Камиля Алиева - Нармин Алиева является продолжателем дела народного художника. Она - художник по коврам, искусствовед, всю свою сознательную жизнь работала с отцом.

"Отец был большим тружеником, очень ответственным, трудолюбивым и строгим человеком, я думаю, что поэтому он смог сотворить все эти ковры. Его профессия - художник по коврам перешла к нему от мамы и бабушки. Поэтому мечтой отца было, чтобы его дело тоже кто-то продолжал", - рассказала Нармин Алиева.

Она отметила, что после смерти отца остался один незавершенный ковер, работу над которым он начал, но не успел закончить.

"Это ковер Мир-Мовсум-ага. После кончины папы мы его накрыли и год не трогали, а по прошествии этого времени ковер удалось продолжить и закончить. Сейчас он находится в доме Мир-Мовсум-аги в поселке Шувеляны", - добавила она.

Отметим, что на выставке представлены 18 ковров, хранящихся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра, автором которых является выдающийся художник Камиль Алиев. Также экспонируются три ковра из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, а также три ковра и пять эскизов из семейного архива художника.

Всемирную славу художнику принесли портретные ковры. Ему удалось превратить этот жанр в целое направление в ковроткачестве, востребованное и поныне. Портреты таких всемирно известных поэтов, как Низами Гянджеви, Имадеддин Насими, Александр Пушкин, Шота Руставели, Рабиндранат Тагор, портреты видных государственных деятелей - общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Мустафы Кемаля Ататюрка, Индиры Ганди и других - гармонично вписаны в окружающие их классические орнаментальные композиции.

Мастерски владевший искусством ковроткачества Камиль Алиев творчески преображал классические ковровые композиции, создавал орнаменты не только для ковров, но и для иных видов текстиля, а также для керамики.

Его персональные выставки проходили в престижных музеях и галереях не только Азербайджана, но и Парижа, Лондона, Токио, Анкары, Стамбула, Тегерана, Москвы, Киева и других городов. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.