Трогательное звучание тара в освобождённом от оккупации Губадлы

Азербайджанская исполнительница на таре Хумай Гадимова представила видеоролик на композицию народного артиста Эмина Сабитоглу "Ayrılıq", снятый в Губадлы и посвященный годовщине его освобождения от армянской оккупации. Гадимова также представила Trend фото, сделанные на берегу реки Хакари, протекающей по территории района, передает Day.Az.

Ровно год назад, 25 октября 2020 года, Губадлы был освобожден от почти 30-летней армянской оккупации. Губадлинский район Азербайджана был оккупирован армянскими ВС 31 августа 1993 года. Армяне в период оккупации разрушили город Губадлы и села района, уничтожили религиозные, исторические, культурные памятники и кладбища. Оккупанты также совершили террор в отношении богатой природы Губадлинского района, были вырублены и сожжены леса, уничтожены редкие виды деревьев и растений.

На развалинах Губадлы Хумай Гадимова исполняет музыкальную композицию, олицетворяющую конец разлуки и возвращение к истинным хозяевам этой благословенной земли Азербайджана.