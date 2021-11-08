Бакинский государственный цирк представил видеоролик, посвященный Победе Азербайджана

Бакинский государственный цирк представил видеоролик "Dəmir yumruq" (Железный кулак), посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне - 8 ноября. Об этом сообщили Trend в пресс-службе цирка, передает Day.Az.

Актеры цирка в образе древних азербайджанских воинов с разящим мечом и щитом и героев Отечественной войны с горящими факелами символизируют историю нашей страны, с бесстрашием и доблестью готовыми разбить врага, который посягнет на родную землю. С гордостью и честью до конца стоять во имя Отчизны!

Данная композиция будет также представлена в широком театрализованном формате с элементами циркового искусства.