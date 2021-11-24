Низами Гянджеви - гуманист: российские эксперты о великом азербайджанском поэте и мыслителе

В столице Азербайджана проходит Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В работе форума примут участие более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

Среди них российская поэтесса, издатель, общественный деятель, главный редактор литературного журнала "ЛиФФт" Маргарита Альмухаметова, которая отметила, что ее любимым произведением Низами Гянджеви является "Пятерица" ("Хамсе").

"Два года назад мы провели в Баку Евразийский литературный фестиваль. Он был частично посвящен творчеству Низами Гянджеви. Состоялся форум "Образ будущего человека и человека будущего". Благодаря тому форуму наше следующее мероприятие будет называться "Человек будущего из прошлого", и Низами Гянджеви станет главной величиной форума. Это произойдет в 2022 году в Египте", - сказала она.

Также в мероприятии участвует заведующая сектором Восточных фондов Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Ольга Васильева. Отметим, что в российской библиотеке хранятся 24 рукописи Низами. Миниатюры рукописей представляют собой значительную художественную и культурную ценность.

"Они очень ценные и интересные. Мы с моей коллегой Ольгой Ястребовой включили их в "Альбом Низами", который представлен на сайте нашей библиотеки, и даже сопровождается переводом на английский язык. Низами Гянджеви - гуманист, о чем бы ни шла речь в его произведениях, первичный позыв - это человек с его чувствами", - добавила она.

Отметим, что форум продлится до 26 ноября. В его рамках проходят панельные дискуссии на темы: "Влияние творчества Низами на политические и социальные традиции средневекового Востока", "Низами Гянджеви: взгляд на современный мир", "Влияние "Хамсе" Низами на мировую литературу и культуру", "Дидактическая роль диалогов "Хамсе" и "Исследования Низами в советский период".

Также в рамках форума запланированы презентации, в том числе книг, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Форум организован министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.