Эмин Агаларов и Jah Khalib представили лирическую композицию "Улетай"

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) представили лирическую композицию "Улетай", на которую запланировано снять клип.

Об этом сообщила Trend пресс-служба EMIN-а, передает Day.Az.

Для артистов это особенная песня, так как переговоры о совместной работе длились на протяжении долгого времени.

"Баха очень талантливый артист, эту песню он полностью написал - и слова, и музыку. Мне очень понравился этот трек. Для меня это еще один эксперимент в музыкальном творчестве", - отметил EMIN.