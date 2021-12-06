В Баку проходит выставка памяти Расима Исмайлова

В Госфильмофонде Азербайджана развернута обширная фотоэкспозиция к 85-летию со дня рождения кинорежиссера, сценариста, кинооператора, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Расима Исмайлова.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, передает Day.Az.

В экспозицию, посвященную памяти Расима Исмайлова, вошли фотографии, отражающие жизнь и творчество кинорежиссера. Все экспонируемые снимки хранятся в личном архиве Расима Исмайлова в Госфильмофонде. В экспозиции представлено более 40 фотографий.

Расим Исмайлов родился 13 июля 1936 года в Баку. Окончив операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, ВГИК), он приступил к работе на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Творчество Расима Исмайлова сыграло большую роль в развитии азербайджанского кинематографа. Он был ведущим оператором, снял много интересных фильмов, которые вошли в историю азербайджанского кино. В их числе - "Деде Горгуд", "Насими", "Бабек", "День прошел", "Семеро сыновей моих", "Последний перевал" и многие другие.

С 1977 года Расим Исмайлов работал на киностудии в качестве режиссера. Он был режиссером фильмов "Лев ушел из дома", "Ловушка", "Я любил вас больше жизни", "Асиф, Васиф, Агасиф", "Структура момента".

В последние годы жизни Расим Исмайлов работал на кафедре режиссуры Университета культуры и искусства, плодотворно трудился на педагогическом поприще. Вел в университете мастерскую операторов и режиссеров.

Расим Исмайлов скончался в 2004 году.