Азербайджанским архитекторам вручены государственные награды

В Союзе архитекторов Азербайджана в Баку состоялась торжественная церемония в связи с тем, что группа азербайджанских архитекторов по распоряжению Президента Ильхама Алиева удостоена государственных наград, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова и другие официальные лица.

В своем выступлении на мероприятии председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде отметил, что архитектура и градостроительство, являясь неотъемлемой частью государственной политики, всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева.

На мероприятии министр культуры Анар Керимов рассказал о развитии архитектуры в Азербайджане.

Далее состоялось вручение государственных наград.