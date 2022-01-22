Азербайджанским архитекторам вручены государственные награды - ФОТО
В Союзе архитекторов Азербайджана в Баку состоялась торжественная церемония в связи с тем, что группа азербайджанских архитекторов по распоряжению Президента Ильхама Алиева удостоена государственных наград, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова и другие официальные лица.
В своем выступлении на мероприятии председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде отметил, что архитектура и градостроительство, являясь неотъемлемой частью государственной политики, всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева.
На мероприятии министр культуры Анар Керимов рассказал о развитии архитектуры в Азербайджане.
Далее состоялось вручение государственных наград.
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