В Русской драме отменили спектакли

Два спектакля Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна были отменены по причине заражением коронавирусом исполнителей главных ролей в этих постановках. Однако, театр не закрывался и коллектив продолжает работу, и готов радовать зрителей своими спектаклями.

Об этом сказал Day.Az заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов.

"В связи с тем, что несколько актеров нашего театра заболели коронавирусом, показы спектаклей, в которых они заняты, пришлось отменить. Так как эти актеры исполняли главные роли и у них не было дублеров, было невозможно в срочном порядке заменить их другими артистами, и нам пришлось отменить несколько показов. Отмечу, что театр не закрывался и остальной коллектив продолжает работу. Зрителям, которые приобрели билеты на отмененные постановки, предлагается посетить другие спектакли нашего театра или вернуть билеты", - сказал Мамедов.

По его словам, театр продолжает свою деятельность, и коллектив работает над новым спектаклем.

"На этой неделе мы работаем в пятницу, субботу и воскресенье, в том числе показываем и детские спектакли. Также коллектив приступил к репетициям постановки по произведению народного писателя Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном", - добавил замдиректора театра.

Он подчеркнул, что в театре соблюдаются все требуемые карантинные правила и санитарно-эпидемиологические требования.

"В театре принимаются строгие меры по предотвращению заражения коронавирусом. Практически через каждые два - три дня у нас проводятся масштабные дезинфекционные работы. Весь коллектив театра - творческий, технический состав, администрация соблюдают санитарно-эпидемиологические требования", - добавил Мамедов.