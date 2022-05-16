Музей искусств представит мультимедийный проект "Ночь в музее"

18 мая Азербайджанский национальный музей искусств представит широкой аудитории масштабный мультимедийный проект "Ночь в музее".

Проект реализуется при организации министерства культуры Азербайджана в рамках Международного дня музеев, который ежегодно отмечается Международным советом музеев (ICOM), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Являясь стратегическими партнерами ООН в реализации Целей в области устойчивого развития, музеи вносят вклад в достижение широкого спектра целей, таких как развитие социальной экономики и распространение научной информации об экологических проблемах.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, традиционная международная акция "Ночь музеев" возвращается и пройдет в формате новой реальности цифровых технологий.

Фархад Фарзалиев, Гюнель Равилова, Людмила Кристесева и другие художники и авторы представят мультимедийные инсталляции, цифровые работы и произведения на тему устойчивого развития и гендера.

Впервые в азербайджанской столице под открытым небом будет организован концерт Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Также на основе подлинников в музейной экспозиции вниманию жителей и гостей столицы будет представлена программа, где музыка и волшебный мир гения народного артиста Саттара Бахлулзаде, соприкасаясь, конвертируются в тотальную инсталляцию.

Возможности современных технологий выводят аудиторию за привычные рамки восприятия, показывая иной уровень музейных экспонатов. Музей искусств, будучи ведущим музеем Азербайджана, в эту ночь приглашает посетителей в путешествие в мир богатой музейной коллекции и выставочных проектов на разнообразные темы и из разных периодов истории самого музея.

Основным партнером проекта является посольство Швеции в Азербайджане, которое представляет мультимедийный проект азербайджано-шведского арт-диалога под кураторством Кенуль Рафиевой.

События мультимедийной акции "Ночь музеев-2022" будут освещены на онлайн-платформе министерства культуры Азербайджана - www.museum.az.

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