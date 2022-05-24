В Баку прошел концерт Tanini Trio и Гювенча Дагюстю

В Баку в рамках первого Международного фортепианного фестиваля с успехом прошел концерт Tanini Trioи Гювенча Дагюстю, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основанное в 2006 году, Tanini Trio представляет собой эклектичное лирическое инструментальное трио турецких музыкантов, каждый из которых сделал успешную международную карьеру. Музыка турецких исполнителей - это интересный микс из народной музыки, популярных песен и современных альтернативных музыкальных жанров.

Фортепиано, канон и ней создали комфортную атмосферу, в которую с удовольствием погрузился зал. Особый восторг зрителей вызвала игра Билгина Джаназа на нее - турецком народном деревянном инструменте. Виртуозное мастерство и артистичный стиль исполнения не оставили равнодушным никого из зрителей. На бис турецкие музыканты исполнили несколько азербайджанских мелодий под овации зрителей.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставят возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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